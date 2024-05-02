Новый обстрел Одессы и атака беспилотников на НЗП в России: главные новости ночи 2 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В РФ заявили об атаке БпЛА: в городе Орел пропал свет Читать далее –>
- Власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город (видео) Читать далее –>
- Посол США призвала усилить ПВО Украины после атаки на Одессу Читать далее –>
- В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — ГСЧС Читать далее –>
- В Краснодарской стране дроны атаковали НПЗ Читать далее –>
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