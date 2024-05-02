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Новый обстрел Одессы и атака беспилотников на НЗП в России: главные новости ночи 2 мая 2024 года

Новый обстрел Одессы и атака беспилотников на НЗП в России: главные новости ночи 2 мая 2024 года

Враг снова атаковал Одессу / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В РФ заявили об атаке БпЛА: в городе Орел пропал свет Читать далее –>
  • Власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город (видео) Читать далее –>
  • Посол США призвала усилить ПВО Украины после атаки на Одессу Читать далее –>
  • В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — ГСЧС Читать далее –>
  • В Краснодарской стране дроны атаковали НПЗ Читать далее –>

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