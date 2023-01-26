Новый обстрел Украины: стало известно, сколько ракет могут выпустить оккупанты

Оккупанты сегодня могут выпустить несколько десятков ракет.

Сегодня, 26 января, российские оккупанты снова начали массированно обстреливать ракетами Украину. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, сколько ракет может выпустить враг.

"Ожидаем более 30 ракет", — сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, российские войска подняли шесть стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в воздух.

"Около шести Ту-95 предварительно вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", — отметил он.

Напомним, сегодня утром, 26 января, в результате российской атаки в Украине работает противовоздушная оборона, в ряде областей раздаются взрывы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже сообщил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

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