Новый опрос показал, готовы ли украинцы к уступкам агрессору России

По результатам исследования, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

Подавляющее большинство украинцев не готовы к компромиссам с агрессором для прекращения войны.

Об этом идет речь в новом опросе фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По результатам исследования, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше – 18% украинцев.

На сокращение ВСУ в мирное время, якобы обсуждаемое в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных.

Добавим, что несколько большую готовность пойти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на юге Украины и в большей степени – на востоке.

Опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по поводу уступок РФ

Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считают неприемлемыми какие-либо из рассмотренных уступок.

Тем временем украинские социалисты проанализировали отношение украинцев и россиян к советскому диктатору Иосифу Сталину. Оказалось, что большинство украинцев (61%) негативно относятся к нему. В России же преимущественно положительно относятся к диктатору (60%).

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