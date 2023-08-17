Новый отопительный сезон: замминистра рассказал, что будет со светом

Украина готовится к отопительному сезону и пытается восстановить пострадавшие во время российских ракетных ударов энергетические объекты.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.

"Мы достаточно сильно пострадали — 24 объекта генерации прошлого отопительного сезона, к сожалению, получили большие достаточно разрушения. При этом мы понимали, что на этот отопительный сезон нам нужно выйти с дополнительными 1,7 ГВт электроэнергии. Очень рад, что мы уже треть этого показателя достигли.504 МВт дополнительных мощностей в сеть мы фактически уже генерируем... Большая генерация, которая должна предоставлять основную мощность в сеть, будет максимально подготовлена", — пояснил он.

Фарид Сафаров добавил, что Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру помогают партнеры.

"При этом нам очень много помогают наши партнеры. Более 30 стран уже предоставили либо материальные ресурсы и оборудование нам, либо деньги. За счет такого оборудования мы стремительно восстанавливаем те регионы, которые получили повреждения", — пояснил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

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