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Новый пакет помощи от США и тяжелые бои под Бахмутом: главные новости ночи 9 декабря 2022

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Новый пакет помощи от США и тяжелые бои под Бахмутом: главные новости ночи 9 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 декабря 2022 года:

  • Когда ВСУ уволят Луганщину: прогноз от Гайдая. Читать дальше –>
  • США подготовили новый пакет оружия для Украины на $275 млн – AP. Читать дальше –>
  • Пентагон увеличил мощности по производству боеприпасов, необходимых украинским военным. Читать дальше –>
  • Россияне продолжают наступательные действия в районе Бахмута: карта сражений. Читать дальше –>
  • Вывод российских войск и вступление Украины в НАТО будут лучшими гарантиями безопасности в Европе – Волкер. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
145
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