Новый план Путина относительно Украины: ветеран объяснил, почему Кремль изменил видение "победы"

Путин / © Associated Press

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Пересмотрев свои представления об окончании войны, российский диктатор Путин сделал главную ставку на террористические удары в глубь Украины.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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«Это на самом деле очень важно. Поскольку когда ты ведешь войну, у тебя в голове должно быть какое-то видение, чего ты хочешь добиться и каким образом. У тебя должна быть определенная картинка, что же такое твоя победа и через какие промежуточные этапы ты к ней направляешься. У россиян есть свое видение победы и у Путина оно менялось. Первое видение выглядело как реально победный марш и "Киев за три дня". Затем оно изменилось и долгое время выглядело как победа в войне на истощение через реальное истощение украинской армии на фронте», — сказал он.

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Однако на фоне того, что кремлевскому диктатору не удалось добиться перелома на фронте, Путин изменил свою стратегию. И сейчас, по словам ветерана, Кремль делает акцент на украинский тыл.

«Теперь его картинка победы — это не ВСУ, которые посыпались по всей линии обороны. Теперь его картинка выглядит, как полностью разрушенная реактивными дронами и баллистикой тыловая Украина. Неработающие заправки, неработающие магазины, неработающие и разбитые больницы, снова огромные очереди на выезд тех, кого мы выпускаем. И в какой-то момент те, кто уехать не может, не выдерживают этого прессинга — 20 часов тревог в сутки, неработающих заправок и магазинов —и начинают жестко требовать от Зеленского капитуляции», — пояснил эксперт.

Евгений Дикий считает, что Путин снова уверен в своей победе, поскольку он вдохновлен двумя направлениями. Первый — это результативность ударов реактивными дронами.

«В таком случае мы отстали в технологической гонке. Мы отстали на несколько месяцев. И потому сейчас он очень вдохновлен. Он считает, что этих нескольких месяцев им хватит для того, чтобы нас размазать и чтобы именно украинский тыл стал слабым звеном», — объяснил он.

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Второе направление, как отмечает Дикий — это результаты выборов в Германии, где уже в двух землях победу одерживает ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

«Даже в столице, в Берлине, они очень усилили свои позиции. На горизонте там еще и выборы во Франции, где опять же у его подружки есть самые высокие за всю историю шансы стать президентом. И сейчас его картина победы состоит из двух элементов — это давление на тыловую Украину. И это Европа, где на выборах массово побеждают друзья России и прекращают финансовую поддержку Украины», — пояснил ветеран.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявили о том, что Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая достичь серьезного перелома к весне 2027 года.

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