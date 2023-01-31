Новый порядок бронирования военнообязанных: юрист объяснила требования Кабмина

Последние несколько недель по всей Украине активно раздают повестки. Однако забронированные военнообязанные получают отсрочку от призыва на военную службу.

Кабинет министров Украины обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий непосредственно отсрочку от мобилизации госслужащих и работников важных для государства предприятий.

Юристка ОО "Юридическая сотня" Ирина Пидреза в интервью ТСН.ua рассказала об особенностях бронирования во время мобилизации.

По ее словам, для госслужащих и представителей органов местного самоуправления такое бронирование действует в течение всего срока мобилизации.

Если говорить о предприятиях, учреждениях, организациях, на которых работают военнообязанные и производят мобилизационный заказ, то срок такого бронирования может быть 6 месяцев.

"Также 6 месяцев применяется для работников, которые изготовят или предоставляют какие-либо услуги, связанные с поддержанием обороноспособности нашего государства. Новость заключается в том, что бронированию подлежат все руководители таких предприятий, их заместители и все госслужащие, занимающие "А" и "Б"-категории", – отметила юрист.