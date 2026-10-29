Новый порядок сохранения рабочих мест: кто будет иметь право на отсрочку с 1 ноября

Военный билет

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Бронирование остается ключевым механизмом предоставления отсрочки от мобилизации работникам предприятий критической инфраструктуры, хотя правила его оформления с начала полномасштабной войны пересматривались уже неоднократно. В конце октября правительство анонсировало очередные изменения в процедуре, которые окажут непосредственное влияние на большинство украинских компаний.

О том, кому будет предоставлена бронь в 2026 году в соответствии с новыми требованиями, когда будут пересмотрены критерии критичности и какие шаги должны предпринять работодатели для удержания кадров, для издания УНИАН рассказала адвокат и руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

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Что нужно знать о новых правилах бронирования в 2026 году

По словам юриста, по состоянию на конец октября правительство определило три ключевых нововведения в процедуре бронирования. Прежде всего, чиновники пересмотрят требования, на основании которых компании получают статус критически важных для страны. Также планируется ограничить максимальное количество забронированных сотрудников для предприятий оборонной отрасли и энергетического сектора.

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Кроме того, создается специальный Координационный центр, который будет решать вопросы о превышении стандартного лимита в 50% и давать рекомендации относительно того, действительно ли данный бизнес является критически важным.

Кроме того, правительственные чиновники работают над возможностью полного сохранения рабочих мест для всех сотрудников, если предприятие четко выполняет конкретные задачи для фронта, в частности государственные оборонные заказы. Все детали и параметры этого механизма Министерство обороны совместно с Министерством экономики должны окончательно подготовить к началу декабря.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Как правило, предприятия, имеющие критически важное значение, могут забронировать не более половины своих сотрудников, подлежащих призыву. Если возникнет необходимость превысить этот лимит, работодателю придется получить специальное разрешение от вновь созданного Координационного центра.

Для оборонных предприятий и энергетической отрасли планируется установить предельный уровень сокращения штата на отметке 95%, хотя ранее там разрешалось сохранить весь персонал.

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Предприятия, имеющие критически важное значение, могут забронировать не более 50% своих военнообязанных работников / © ТСН

При подсчете этой квоты учитывается общее количество именно военнообязанных работников. Согласно разъяснениям Минэкономики, сотрудники, которые уже имеют отсрочку в соответствии с другими положениями закона, также включаются в эту базу расчета. Если же специалист работает по совместительству на нескольких предприятиях, в квоту бронирования он попадает только по одному месту работы.

Новые критерии сохранения рабочих мест в 2026 году: что изменится для предприятий

Критерии важности предприятий должны пересматриваться в течение 10 дней с момента вступления в силу изменений, касающихся порядка бронирования. При этом все скорректированные критерии будут проходить обязательное согласование через Координационный центр.

Ключевым фактором при принятии решений станет реальный вклад компании в защиту страны, поддержку объектов инфраструктуры, функционирование экономики и обеспечение базовых потребностей населения. Например, управляющая компания конкретного городского района, несомненно, относится к категории критически важных объектов.

Учитывая это, окончательный перечень должностей и профессий, дающих право на отсрочку в 2026 году, будет формироваться постепенно, поэтому четких списков по новым правилам пока еще нет.

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Как будет проходить бронирование сотрудников по новым правилам

Процедурой бронирования занимаются не сами военнообязанные, а непосредственно их работодатели. По словам юриста, руководству компании необходимо действовать последовательно. Прежде всего следует проверить срок действия документа о критической важности предприятия и основания для его выдачи. Довольно часто статус отсрочки у работников аннулируется именно из-за того, что компания вовремя не продлила свой статус предприятия, имеющего критическое значение.

Когда правительство окончательно обнародует обновленные правила, на предприятии необходимо убедиться, что они соответствуют всем новым отраслевым и региональным требованиям, а при необходимости — заново собрать и подать подтверждающие документы.

Параллельно необходимо провести внутренний аудит воинского учета: обновить данные сотрудников, уточнить формат их трудоустройства, проверить наличие других отсрочек и правильно рассчитать итоговую квоту. Только после этого сформированные списки работников направляются на бронирование или его продление через портал «Дія».

Сам работник может легко проверить наличие бронирования на своём смартфоне. Для этого достаточно зайти в приложение «Резерв+», где в случае успешного оформления появится соответствующая отметка об отсрочке с указанием срока её действия.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине военное положение и мобилизацию продлили до 29 января 2027 года, а правительство готовит изменения в правила бронирования, чтобы пресечь злоупотребления и упорядочить систему. Также власти разрабатывают новые механизмы увольнения со службы для отдельных категорий бойцов и отмечают рост числа женщин, добровольно вступающих в ВСУ.

Кроме того, ранее ТСН.ua сообщал о новых изменениях в системе бронирования, кого они затронут в первую очередь и за счет каких категорий граждан государство планирует пополнять вооруженные силы в дальнейшем.

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