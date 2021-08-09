Новый посол Израиля встретился с заместителем Кулебы и вручил ему копии верительных грамот (фото)

Новый посол Израиля встретился с заместителем Кулебы и вручил ему копии верительных грамот (фото)

Также дипломаты обсудили ряд важных тем.

Новоназначенный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в понедельник, 9 августа, вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Дмитрию Сеник. Стороны также обсудили сотрудничество, активизацию политического диалога и признание "ковидных сертификатов".

Об этом говорится в сообщении МИД.

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В частности, дипломаты во время встречи обсудили перспективы активизации политического диалога между странами, обмена визитами высокого и наивысшего уровня. Отдельно речь шла о противодействии пандемии COVID-19 и взаимном признании сертификатов о вакцинации.

"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", — сказал Дмитрий Сеник.

Также Сеник и Бродский подняли тему подготовки и проведения очередных заседаний двусторонних органов, в частности Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, которое в последний раз состоялось в 2018 году в Иерусалиме.

В МИД напоминают, что по результатам 2020 года объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Израилем составил 907,3 млн дол. Положительное для Украины сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем в 2020 году составило 513,1 млн дол.

В январе 2019 года между Украиной и Израилем было подписано Соглашение о свободной торговле товарами, которое вступило в силу 1 января 2021 года.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Зеленский выразил убеждение, что Израиль и Украина будут углублять двустороннее сотрудничество, а также лидеры двух стран обсудили планы открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

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