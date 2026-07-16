Экспертиза для автоматов Лучанова: в ВСП заявили об изъятии осветившегося оружия на Киевщине

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На Днепропетровщине правоохранители обнаружили оружие, которое могло использоваться при убийстве братьев Мосейчуков из Киевщины.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка (ВСП).

Заметим, что ВСП прямо не указывает, что речь идет об убийстве братьев Мосейчуков бойцами 155 бригады, к которому может быть причастен экскомбриг Станислав Лучанов, но из контекста понятно, что речь идет именно об этом случае.

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Отмечается, что 9 июля на территории одной из громад Днепропетровской области обнаружены и изъяты две единицы стрелкового оружия. По версии следствия она могла использоваться военнослужащими «одной из воинских частей при совершении уголовных правонарушений на территории Киевской области».

Изъятое оружие передано следователям для проведения экспертных исследований.

«Их результаты должны помочь установить все обстоятельства уголовных правонарушений и подтвердить или опровергнуть использование этого оружия во время их совершения», — добавили в ВСП.

Досудебное расследование продолжается.

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Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области бойцами 155-й бригады

Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.

Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

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В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Его задержали в Киеве.

На следующий день Лучанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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