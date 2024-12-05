Новый прогноз погоды: каких сюрпризов ждать украинцам

Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни. Говорят, сегодня ситуация будет спокойной – почти без осадков и местами туман. Однако в выходные следует ожидать погодных сюрпризов.

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Погода 5 декабря

Зима забыла, что она зима. 5 декабря на большей части Украины ожидается холодная погода без осадков, хотя в выходные дожди и снег могут начать падать в некоторых областях. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от -2 до +4 градуса Цельсия.

"Осадки — лишь вечером на Левобережье Украины. Туманы, конечно. В Киеве в четверг без существенных осадков, возможен туман, ночью -1-3 градуса, днем около нуля."

Синоптикиня отметила, что с 7 декабря в Украине следует ожидать повышения температуры и увеличения количества осадков.

Какая будет погода на Николая?

В ближайшие два дня на погоду в Украине будет влиять антициклон (поле высокого давления). При этом температура воздуха будет зависеть в основном от облачности или прояснений. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она уточнила, что в течение 5-6 декабря особых погодных изменений не ожидается.

"На 6 декабря (когда в Украине будут отмечать День святого Николая), если непосредственно говорить, у нас без осадков погода еще будет удерживаться. Это как раз последний такой стабильный день влияния этого антициклона. И, в принципе, по температурным показателям там также нет каких-то сильных колебаний ”

А уже с 7 декабря этот антициклон начнет ослабевать. Тогда с запада "начнутся процессы уже с атмосферными фронтами".

"Там уже могут быть осадки (в ближайшей перспективе — аж на 8-9 декабря уже по территории Украины). Преимущественно это мокрый снег и дождь. Но, конечно, уже с приближением этих дат будем уточнять, какая фаза, какой интенсивности и в каких регионах чего следует ожидать"

Прогноз погоды на выходные

О том, что вторая половина этой недели будет с осадками, рассказывал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается слабый, местами возможны туманы с выпадением туманов и образованием изморози при отрицательной температуре воздуха. В субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных областях, а днем также на крайнем западе и в Одесском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождь и туман. В некоторых регионах возможны туманы. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем -1...+4°С; в южных областях +2…+7 °С. В воскресенье, 8 декабря, местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в других регионах Украины без существенных осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем +2…+7°С; в южных областях ночью 0…+5 °С, днем до +7…+12 °С.”

Когда придет настоящая зима

Текст: А еще Игорь Кибальчич говорит, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь. По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, охватившей большую часть Европы.

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет яростный

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C – и если декабрь наоборот будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной – +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Приметы от предков

Кстати, наши предки издавна наблюдали погоду и взаимосвязи в природе. Эти наблюдения народная мудрость отразила в погодных приметах. Но стоит ли им доверять – решать вам, ведь в наши дни климат изменился и далеко не все наблюдения предков сбываются. Вот, например, раньше считалось, что если в ноябре часто идет снег, то зима будет короткой, а весна – ранней. В начале ноября часто дождь — в начале декабря будут постоянные снегопады. Если до поздней осени с деревьев не опадают листья, то зима будет снежной и суровой. Многие грибы осенью уродили также до суровой зимы. Муравьи построили высокие муравейники — к морозной и затяжной зиме. Если первый снег выпал на тёплую землю и сразу растаял, то зима будет мягкой. Дуб и береза опалы вместе также будет теплая зима, а если они избавились от покрова в разное время, то будут сильные морозы. В конце ноября деревья до сих пор стоят в листьях – до сильных морозов после Нового года. Обильный урожай рябины также предвещал суровую зиму. Много шелухи на луке – зима будет морозной и снежной. Также предки считали, что если к 5 ноября выпал и быстро растаял первый снег, то через месяц начнутся снегопады.

Что предвещало снегопады

Если первый снег выпал в ветреную погоду и быстро растаял, то зиму ждать еще долго. Зима наступает через 40 дней после первого снегопада. Если первый снег выпал ночью, он пролежит долго, а если днем — быстро растает. Первый снег ложится ровным слоем без холмов – будет ранняя весна. Ноябрьский первый снег означает, что зима будет снежной и морозной, но весна наступит рано. На первом снегу много следов птиц и зверей – к быстрому ухудшению погоды. Мокрый и плотный первый снег сулит снежную и холодную зиму, а легкий и пушистый – до сухой зимы с редкими снегопадами.

Какая будет погода в новогоднюю ночь

Но сейчас на снег везет не очень, да и в последние годы не во всех регионах он есть даже на Новый год и к слову, синоптики уже рассказали какой будет погода в Новогоднюю ночь. В последнее время украинцам приходится привыкать к трендам погоды на Новый год. В эти дни погода в Украине уже не один год отличается аномально тёплыми показателями и отсутствием снега. В восточных регионах нашей страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2°С в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Напомним, синоптики рассказали, что в ближайшее время ожидать существенных изменений не стоит. Однако уже в пятницу возможны первые заметные осадки.

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