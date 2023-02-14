Новый "Рамштайн": Резников прибыл на заседание и уже встретился с главой Пентагона (видео)

Глава Минобороны Украины примет участие во встрече министров и в работе Контактной группы.

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин уже прибыли на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где сегодня будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.

Соответствующее видео встречи с коллегой обнародовал глава Пентагона Ллойд Остин в Twitter.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", — написал глава Пентагона.

Это все, что может сделать с вашим хорошим friend и украинский counterpart, @oleksiireznikov. 50+ народов состоящий в UDCG stand united with you in this fight for Ukraine's sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Напомним, во вторник, 14 февраля, в Брюсселе состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн". Представители более 50 государств мира соберутся в Бельгии, чтобы обсудить дальнейшие поставки оружия Украине. Во встрече министров и работе Контактной группы примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на новом заседании в формате "Рамштайн" будет "много интересных вещей" для Украины.

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