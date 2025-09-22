Новый реестр военнообязанных: как изменится мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных . Этот реестр должен начать работу до конца 2025 года.

Об этом сообщил портал «Советы юриста».

Что изменится с новым реестром?

Главная цель закона – объединить информацию из разных государственных баз данных. Новый реестр будет интегрирован с:

Государственным реестром актов гражданского состояния;

реестром Государственной миграционной службы;

базой Министерства внутренних дел;

налоговой информацией;

базами Пенсионного фонда.

Это позволит Территориальным центрам комплектования (ТЦК) получать полную и актуальную информацию о военнообязанных, в частности: место фактического проживания; наличие отсрочки; факт выезда за границу

Что говорят официальные органы?

В Генеральном штабе уверяют, что обновление учета — это не «охота на уклоняющихся», а попытка навести порядок в системе. По словам спикера, это позволит сделать мобилизацию более справедливой. Поскольку станет ясно, кто действительно подлежит призыву.

В Министерстве обороны предупредили: если человек уклоняется от обновления данных, к нему могут быть применены штрафы или даже административное производство.

Эксперты отмечают, что благодаря новому закону:

уменьшится количество случайных вызовов;

обеспечится автоматический доступ к актуальным данным;

процесс мобилизации станет более обоснованным.

Также уже изменены правила предоставления информации о работниках работодателями и увеличены штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

Напомним, в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации только по законным причинам. Если гражданин сменяет место работы или основания для отсрочки перестают существовать, военные органы вправе отменить ее в максимально короткие сроки.

В Минобороны объяснили условия пригодности для людей с ВИЧ и туберкулезом. Пригодность для военной службы для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе.