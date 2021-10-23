Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев

За сутки 22 октября провакцинировано 289 468 человек.

По состоянию на 22 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 15 млн прививок. 22 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев — почти 290 тысяч.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы — 86 203 человека. С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу — 8 760 922 человека полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом проведено 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

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