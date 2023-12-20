Новый руководитель полиции Киевщины подпадал под люстрацию после Революции достоинства – расследование

Генерал полиции Анатолий Щадило, с сентября 2023 года возглавляющий полицию Киевской области, подпадал под люстрацию после Революции достоинства. Во время революционных событий он работал заместителем начальника волынской милиции и находился в этой должности до июня 2014 года.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Ссылаясь на официальную биографию генерала Щадило, в издании сообщили, что его карьера в органах МВД началась в 1998 году, а в начале Революции достоинства в 2013 году он работал заместителем начальника милиции Волынской области Александра Терещука.

Расследователи напомнили, что бойцы волынского "Беркута", которых в феврале 2014 отправляли в командировку в Киев, после поражения режима Януковича просили прощения у громады и утверждали, что действовали по приказу Терещука.

Заместителем руководителя волынской милиции, говорится в расследовании, Анатолий Щадило официально считался до июня 2014 года. По закону он подпадал под люстрацию.

“Не существует правовых механизмов, кроме указа президента, для освобождения от люстрации конкретного человека. Насколько мне известно, в отношении него нет указа президента об освобождении от люстрационных процедур. Поэтому занятие каких-либо государственных должностей во время действия закона об очищении власти включительно по октябрь 2024 года – это незаконное занятие должностей”, – заявила в комментарии изданию директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко.

Генерал Щадило в разговоре с hromadske вопреки официальной биографии утверждал, что работал в должности заместителя полиции Волынской области менее года.

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“Я не мог подпадать под люстрацию, потому что работал в Киеве. Когда я пришел на Волынь, я там проработал ровно три месяца. Я же не решаю эти вопросы – включать меня в люстрацию или не включать. Мы поддерживали Революцию достоинства, поэтому, наверное, и не попали [под люстрацию]", – сказал он.

Напомним, заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тышлек, временно отстраненный от исполнения служебных обязанностей, снова вернулся к работе. В октябре 2023 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на скандал с Дмитрием Тышлеком из-за якобы его связей с Россией и временно отстранил его.

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