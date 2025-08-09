Новый штамм COVID-19 в Украине: врачи раскрывают главные опасности

Ковид / © ТСН.ua

В Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в летний период, как и в прошлом. По данным системы рутинного эпидемиологического надзора, на прошлой неделе зафиксировали 684 случая, что на 190 больше предыдущей.

О текущей ситуации, а также о новом варианте COVID-19 XFG (Stratus) рассказал и. генеральный директор Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

По словам Даниленко, Stratus является одним из двух доминирующих вариантов в мире, наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), пока не обнаруженным в Украине. На 16 июля подтверждено 38 случаев Stratus в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве.

Stratus обладает повышенной способностью к распространению, однако не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев больные жалуются только на охриплость и симптомы верхних дыхательных путей.

Эксперт подчеркнул, что наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 остается вакцинация. Большинство людей могут прививать по упрощенной схеме — раз в год в соответствии с обновленными рекомендациями НТГЭИ и приказом Минздрава №1380 от 5 августа 2024 года.

Ревакцинация через 6–12 месяцев предусмотрена для групп риска: лиц с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, беременных, людей старше 60 лет, а также представителей профессиональных групп риска — медиков, военных, учителей.

Напомним, международная команда ученых из США и Италии обнародовала результаты масштабного исследования, ставящего под сомнение эффективность массовой вакцинации против COVID-19 .

По подсчетам, вакцины спасли примерно 2,5 миллиона жизней за весь период пандемии — в несколько раз меньше, чем ранее заявляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).