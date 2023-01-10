Новый штамм коронавируса, который может быть самым заразным из всех: есть ли он в Украине

Новый штамм коронавируса был обнаружен в 29 странах, но он может циркулировать во многих других.

Миром распространяется новый штамм коронавируса ХВВ.1.5, впервые обнаруженный в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года. По состоянию на начало января в Украине этот подвид COVID-штамма не обнаружен.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

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"По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не выявлено, а ситуация с течением коронавируса контролируется. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, и с начала такого наблюдения уже было сделано 928 секвенировок", — сказано в сообщении Минздрава.

По оценке специалистов американского Центра по контролю и профилактике заболеваний этот подвид коронавируса уже занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон". Среди всех больных 40% - это инфицированные ХВВ.1.5.

В ВОЗ проинформировали, что новый штамм коронавируса уже обнаружили в 29 странах. Проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 более серьезным, чем другие подварианты, циркулирующие в мире.

Впрочем, в издании Politico, ссылаясь на заявление экспертки ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керкхов, писали, что новый субштам является наиболее заразным из всех возникших в результате пандемии COVID-19 с момента ее начала. По мнению ученых, этот подвид вируса может вызвать новую волну пандемии, которая еще летом и в начале осени-2022 активно шла на убыль.

"Мы обеспокоены его преимуществом в росте, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части Соединенных Штатов, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты", — сказала Керкхов.

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