Новый штамм коронавируса "Кракен" зафиксирован в 4 областях Украины

Для защиты от недуга в ЦОС призвали вакцинироваться и делать бустерные прививки.

Вариант штамма коронавирусной болезни Omicron XBB.1.5, известный также как "Кракен", подтвержден уже в четырех областях Украины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории 4 областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось сделать уже почти тысячу секвенирований", – рассказала заведующая референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС Ирина Демчишина.

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Как отметила руководительница отдела эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко, это прогнозируемое развитие событий. Она объяснила, что каждая новая мутация коронавируса вытесняет собой предыдущую.

"Сам по себе Omicron хоть и переносится легче, однако способен передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки", — рассказала Кошалко.

В ЦОС напомнили, что в Украине доступна соответствующая и бесплатная вакцина. Для проведения вакцинации на сегодняшний день даже не нужно иметь декларацию с семейным врачом. Надо просто прийти в ближайшее медучреждение или Центр вакцинации.

Напомним, первый случай заболевания "Кракеном" в Украине был зарегистрирован в конце января 2023 года. Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что этот штамм очень агрессивен, имеет внезапное начало и вызывает высокую температуру, боль в горле и ларингит.

Заметим, что мужчина, у кого у первого в Украине обнаружили "Кракен", поправился и его состояние было средне тяжелым.

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