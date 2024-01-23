Новый штамм коронавируса: сколько и где именно людей уже заболело в Украине

За январь в Украине зарегистрировали случаи нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют "Дженни". Известно, что всего 9 человек заболели.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Новый штамм вируса был обнаружен в следующих областях:

Сумской (3);

Волынской области (2);

Черкасской области (2);

Ровенской (1);

Запорожская (1).

Как отмечают специалисты, вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа, то есть скорее поражает ослабленный иммунитет. Так, заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

"Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", – отмечает замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Примечательно, что среди заболевших в Украине из 9 человек только один имел 2 прививки против COVID-19. Ввиду клинических симптомов медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, только один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов – 27-73 года.

Также в ВОЗ отмечают, что риск для населения низкий, а используемые в мире против COVID-19 вакцины защищают и от нового субварианта.

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