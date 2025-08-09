Новый штамм коронавируса уже в Украине: где фиксируют случаи инфицирования

Коронавирус. / © Associated Press

В Украине фиксируют новый штамп коронавируса Stratus. Он – один из двух самых распространенных в мире. Второй по популярности – штамм NB.1.8.1 (Nimbus), но его в нашей стране пока нет.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко.

Симптомы коронавируса были выявлены у людей в восьми областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Запорожской, Полтавской, Киевской и в Киеве.

"Новый тип вируса демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости", - рассказал представитель Минздрава.

Эксперт говорит, что пока нет никакой катастрофической ситуации с Соvid-19 - медицинская система не перегружена больными. Всплеск заболеваемости летом происходит каждый год.

Как сообщалось, в Великобритании распространяется новый вариант COVID‑19 под названием Stratus (XFG и XFG.3), ставший ведущим в 30% случаев в стране. Необычным признаком заражения этой мутацией является выразительная хриплость в голосе, о чем сообщали пациенты. Текущие данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности. Хотя есть определенные мутации, которые могут помогать вирусу уклоняться от иммунитета.