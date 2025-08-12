Новый штамм вируса COVID-19 распространяется по Украине: эксперт рассказала, чем он угрожает

COVID-19 / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

Новый вариант вируса под названием Stratus распространяется по миру и Украине, но не представляет серьезной угрозы для большинства населения.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщила директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Виктория Задорожная.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения сейчас классифицирует вирусы только по двум категориям: нуждающимся в мониторинге и представляющим интерес.

Вирусов, вызывающих беспокойство, пока нет. Stratus относится к группе, требующей мониторинга, поскольку активно циркулирует и может быстро изменяться.

Специалисты отмечают, что, несмотря на высокую способность к адаптации, Stratus не вызывает более тяжелых заболеваний или повышенной смертности. Его свойства близки к респираторным вирусам, с которыми люди живут постоянно.

Наибольший риск новый штамм составляет для маленьких детей и пожилых людей, у которых течение болезни может быть тяжелее. В большинстве случаев инфекция проходит в легкой форме.

Напомним, в Киеве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости COVID-19, растет количество госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии. В преддверии сентября традиционно фиксируется всплеск случаев инфекции.

Специалисты призывают каждого позаботиться о собственной защите и носить маски в местах массового скопления людей, особенно в закрытых пространствах.

Также доктор медицинских наук сообщила, что риск подхватить COVID-19 Stratus больше всего касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей из-за более слабого иммунитета.