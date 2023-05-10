Новый скандал из-за российской музыки: как одесситки праздновали день рождения под "Руки вверх" (видео)

В Одессе разразился скандал с любительницами российской музыки.

Об этом стало известно из местных пабликов.

Девушки во дворе местного заведения танцевали под музыку российской группы "Руки вверх". На замечания прохожих по поводу нецелесообразности популяризации контента исполнителей, открыто поддерживающих своей музыкой войну РФ против Украины, одна из меломанок и хозяйка заведения заявила, что имеет право включать в своем кафе музыку, которую любит.

Мужчины, обратившиеся к группе девушек, как утверждается, на улице Дерибасовская, с вопросом, почему те слушают "Руки вверх", получили ответ: "Я хозяйка этого заведения, что вы можете мне выдвинуть? Если мы не будем слушать, то что-то изменится ?... Мы слушаем это у себя, это наш день рождения".

Девушкам напомнили, что исполнители группы "Руки вверх" открыто поддерживают своей музыкой политику главы Кремля Путина и войну против Украины. Также горожанок призвали не популяризировать "го*но" на улицах Одессы.

Одна из них, представившаяся хозяйкой заведения, заявила, что имеет право включать в своем кафе музыку, которую она любит.

Тогда ей пожелали "пи***вать в Россию и слушать это там".

Между тем, жительница Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса и призвала несогласных "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала ВСУ.

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