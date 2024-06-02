Новый скандал с мобилизацией в Днепре: в ТЦК прокомментировали инцидент

Соцсетями ширится видео, на котором показан скандал, разразившийся в Днепре между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и гражданином в гражданском.

В Днепровском ТЦК объяснили ситуацию.

Там отметили, что на видео – попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу во время мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления.

"Этот гражданин — действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что таким образом, случайные граждане, "сочувствовавшие" лицу, предпринимавшему очередную попытку уклониться от выполнения своего конституционного долга и оказывавших давление на военнослужащих ТЦК и СП – по сути способствовали совершению уголовного правонарушения.

"Напоминаем, военнослужащие, осуществляющие меры призыва на военную службу — это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в условиях военного положения и находящиеся под защитой закона", — добавили в ТЦК.

Добавим, в Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонялся от мобилизации.

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