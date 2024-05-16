Новый скандал с ТЦК: люди в форме применили перцовый баллончик прямо в общественном транспорте

Снова "кроткая мобилизация " от ТЦК. И снова Одесса. Мужчину упаковывали люди в форме прямо в общественном транспорте. Пассажирка все снимала на камеру телефона, который хотели разбить представители ТЦК. А потом в ход пошел еще и перцовый баллончик.

Все подробности вопиющего инцидента рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Запшикали маршрутку перцовым баллончиком

Запшикали маршрутку перечным баллончиком и угрожали. Так выглядит «кроткая» мобилизация от представителей ТЦК в Одессе. Утром 16 мая мужчины в форме скрутили пассажира городской маршрутки на глазах у женщин. По словам пассажирки, в салоне применили перечный баллончик и высказывались к женщине с угрозами.

После инцидента девушка записала отдельное видео и рассказала, что боится находиться рядом с такими людьми в форме. По ее словам, вероятные представители ТЦК использовали нецензурную лексику и хотели разбить ее телефон.

На скандал уже отреагировали в областном ТЦК и приступили к проверке.

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна — какие-либо проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка."

Похожее сообщение на официальной странице ТЦК в Одессе было накануне. Без особых подробностей, но с обещанием разобраться в ситуации и наказать виновных. Напомню, что 14 мая страну облетело громкое заявление одесситки, которую жестоко избил представитель ТЦК. По словам девушки, даже полиция не реагировала на ее крики. Она утверждала, что ее избил человек в военной форме костылем, мол, за то, что она снимала момент, когда ее товарища хотели отвезти в ТЦК.

Впоследствии появилась реакция полиции, а позже заявление было сделано даже в Министерстве обороны. Подробности вас точно поразят. Правоохранители уверяют, что девушка носит далеко не ангельский характер и уже была в поле зрения полиции.

А девушка через сутки записала видео, где ответила на обвинения во лжи и показала повреждения на теле.

Следствие по этому делу продолжается и хотелось бы увидеть результаты. В любых обстоятельствах — бить женщину НЕЛЬЗЯ. Надеемся, что правоохранители поставят все точки над "і". Есть надежда, что и в ТЦК не ограничатся сухими официальными сообщениями, а действительно проведут служебные проверки жестокого обращения своих сотрудников не только в Одессе, но и в других городах Украины. Потому что, к сожалению, видео с "ласковой" мобилизацией распространяются по сети каждый день.

Напомним, ранее речь шла о кадровом голоде из-за мобилизации. Эксперт ошарашил прогнозом транспортного апокалипсиса в Киеве. А в "Киевпасстрансе" рассказали, как будут выходить из кризиса и ищут новые кадры.

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