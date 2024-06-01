Новый скандал с ТЦК в Одессе: мужчину с олигофренией задержали на улице и признали годным для армии (видео)

В областном ТЦК и СП объясняют, что задержанный не предоставил сотрудникам военкомата и врачам на ВВК медицинские справки, подтверждающие его диагноз.

На улице города Одессы сотрудники ТЦК задержали страдающего олигофренией молодого человека и отправили его на ВЛК, где признали годным для службы в армии. В военкомате оправдывают действия своих работников тем, что у задержанного не было при себе справки, подтверждающей диагноз.

Этот случай, который произошел еще 30 мая, был подтвержден в Одесском областном ТЦК и СП.

Автор видео, которое было распространено в Сети, утверждает, что, кроме очевидной умственной отсталости, у задержанного также есть пороки сердца. Однако во время осмотра у врачей, который длился всего полчаса, никаких недостатков в здоровье, которые позволили бы признать его непригодным, не было обнаружено.

В Одессе мужчину с олигофренией задержали на улице и признали годным для армии

В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что сотрудники военкомата действовали "в пределах правового поля" и напомнили, что по нормам действующего законодательства граждане с диагнозом "олигофрения легкой степени" могут быть признаны пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения.

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“Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы. Все процедуры проходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации”, — уверяют в военкомате.

Также в областном ТЦК обратили внимание, что задержанный на улице молодой человек не предоставил работникам военкомата и врачам на ВЛК медицинских справок, подтверждающих его диагноз.

"Каждый должен постоянно иметь с собой военно-учетные документы, свидетельствующие о наличии болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредсказуемым ситуациям”, — предупредили военные в своем сообщении.

В комментарии к этому сообщению один из пользователей соцсети выразил удивление тем, что врачи ВВК не ознакомились с уже установленными диагнозами военнообязанного в реестре ЭСЗО (Электронная система здравоохранения), как этого требует приказ 402 Министерства обороны.

Напомним, в социальных сетях активно обсуждают новость о том, что комиссия ТЦК и СП может отказать в отсрочке военнообязанном без какой-либо причины. Якобы из-за того, что Кабмин не определил в своем постановлении конкретные для этого основания.

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