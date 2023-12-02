Новый скандал с военкоматом: водителя грузовика силой вытащили из кабины и отвезли в ТЦК

Мужчина, официально работавший в фермерском хозяйстве, вынужден был покинуть грузовой автомобиль прямо посреди дороги.
Военнослужащий Алексей Кушнаренко, год назад добровольцем ушедший в ВСУ, сообщил о грубом поведении сотрудников одного из закарпатских военкоматов, которые на блокпосте в городе Хуст заставили работающего в фермерском хозяйстве водителя покинуть грузовик посреди дороги и силой забрали его в ТЦК.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам военного, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, около 9 часов утра. Мужчину, который был официально трудоустроен в принадлежащем Кушнаренко фермерском хозяйстве, насильно доставили в ТЦК, причем грузовик покинули прямо посреди дороги.
“Водителя официально оформленного на работу, материально ответственного, силой вытащили из кабины, упаковали, погрузили в бус, отвезли в ТЦК, признали за час годным к службе и отправили в Ровно на учебу, потому что в армии он не служил. Обращались как со скотом, забрали документы, изъяли телефон. Машина с грузом открыта, без охраны брошена посреди города”, — возмущенно написал он.
В комментарии изданию Цензор.нет Алексей Кушнаренко заявил, что водитель не был "уклонистом" и не заслуживал такого отношения.
"Если бы ему просто сказали, что, парень, через 3 дня тебе явиться в ТЦК – вопросов бы не было. Машина дорого стоит, груз, ответственность. Бросить все посреди дороги, когда я здесь, на войне. Это нож в спину". .." — пожаловался военный.
По его словам, водитель успел позвонить ему перед тем, как работники военкомата отобрали телефон.
"Я позвонил во 2-й ТЦК города Хуст. Там начальник — Жуков Игорь. Они солгали, сказали, что его нет, а тогда оттуда же парня вывезли на учебу. Я тут же написал заявление в полицию. Они [правоохранители] нашли парня и он тогда в 15.30 вышел на связь и сказал, что его везут на учебу в Ровно. Водитель родом из Старобельщины, сбежал из-под оккупации, здесь ВПЛ стоял на учете", — описал ситуацию Кушнаренко.
По его словам, техпаспорт и ключи от грузовика находятся в полицейском участке.
По мнению военного, подобные действия представителей ТЦК только вредят государству и не способствуют желанию украинцев мобилизоваться.
"Наше общество должно быть единым, но это горечь в душе и не надо это замалчивать. Это несправедливо. Это беспредел", — сказал он в комментарии.
Напомним, в последнее время работники Львовского областного ТЦК и СП довольно часто попадают в скандалы с принудительной мобилизацией. Они приходят на работу или ловят людей посреди улиц и насильно забирают в военкомат.
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