Новый скандал с военкоматом: водителя грузовика силой вытащили из кабины и отвезли в ТЦК

Военнослужащий Алексей Кушнаренко, год назад добровольцем ушедший в ВСУ, сообщил о грубом поведении сотрудников одного из закарпатских военкоматов, которые на блокпосте в городе Хуст заставили работающего в фермерском хозяйстве водителя покинуть грузовик посреди дороги и силой забрали его в ТЦК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам военного, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, около 9 часов утра. Мужчину, который был официально трудоустроен в принадлежащем Кушнаренко фермерском хозяйстве, насильно доставили в ТЦК, причем грузовик покинули прямо посреди дороги.

“Водителя официально оформленного на работу, материально ответственного, силой вытащили из кабины, упаковали, погрузили в бус, отвезли в ТЦК, признали за час годным к службе и отправили в Ровно на учебу, потому что в армии он не служил. Обращались как со скотом, забрали документы, изъяли телефон. Машина с грузом открыта, без охраны брошена посреди города”, — возмущенно написал он.

В комментарии изданию Цензор.нет Алексей Кушнаренко заявил, что водитель не был "уклонистом" и не заслуживал такого отношения.

"Если бы ему просто сказали, что, парень, через 3 дня тебе явиться в ТЦК – вопросов бы не было. Машина дорого стоит, груз, ответственность. Бросить все посреди дороги, когда я здесь, на войне. Это нож в спину". .." — пожаловался военный.

По его словам, водитель успел позвонить ему перед тем, как работники военкомата отобрали телефон.

"Я позвонил во 2-й ТЦК города Хуст. Там начальник — Жуков Игорь. Они солгали, сказали, что его нет, а тогда оттуда же парня вывезли на учебу. Я тут же написал заявление в полицию. Они [правоохранители] нашли парня и он тогда в 15.30 вышел на связь и сказал, что его везут на учебу в Ровно. Водитель родом из Старобельщины, сбежал из-под оккупации, здесь ВПЛ стоял на учете", — описал ситуацию Кушнаренко.

По его словам, техпаспорт и ключи от грузовика находятся в полицейском участке.

По мнению военного, подобные действия представителей ТЦК только вредят государству и не способствуют желанию украинцев мобилизоваться.

"Наше общество должно быть единым, но это горечь в душе и не надо это замалчивать. Это несправедливо. Это беспредел", — сказал он в комментарии.

Напомним, в последнее время работники Львовского областного ТЦК и СП довольно часто попадают в скандалы с принудительной мобилизацией. Они приходят на работу или ловят людей посреди улиц и насильно забирают в военкомат.

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