Новый скандал: в Польше выступили с резонансным требованием по Бандере

Флаг Польши. / © pixabay.com

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Фракция партии «Право и справедливость» (PiS) в городском совете Кельце (Польша) призывают мэра украинского города Винницу Сергея Моргунова переименовать улицу Степана Бандеры. Депутаты даже направили мэрии Мачей Якубчику резолюцию.

Об этом сообщает региональный канал Telewizja Świętokrzyska.

«Кельцкий городской совет официально обращается к мэру Винницы и Винницкого городского совета с просьбой изменить название улицы Степана Бандеры. Кельце и Винницу объединяет 70-летняя история партнерства, основанная на культурном и экономическом обмене, а также на дружбе между нашими жителями», — говорится в тексте резолюции.

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В PiS надеются, что во время сессии все депутаты поддержат документ «о призыве изменить название улицы имени Степана Бандеры в Виннице».

Традиционно польские депутаты вспомнили, как помогали украинцам, в частности жителям Винницы, после 24 февраля 2022 года, когда Россия «совершила брутальную агрессию».

«Община Кельце без колебаний и с полной преданностью поспешила тогда с гуманитарной, материальной и институциональной помощью для Винницы и тысяч украинских беженцев, разделяя с вами боль и поддерживая вашу борьбу за свободу», — говорится в тексте.

В то же время, они добавили, что «настоящая дружба также требует диалога на сложные и болезненные темы». Инициаторы резолюции акцентировали, мол, в Польше фигура Степана Бандеры и наследие ОУН-УПА ассоциируются с «массовыми зверствами», а потому «пятно на партнерстве между нашими местными органами власти».

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Депутаты PiS убеждены, что в Украине есть другие фигуры, чьими именами можно назвать улицу Бандеры в Виннице. По их словам, такой жест со стороны города Винница, сделанный в духе взаимного уважения и исторической истины, стал бы знаковым символом зрелости партнерства сторон.

«Очистка публичного пространства Винницы от разделяющих поляков и украинцев символов укрепит наше партнерство на следующие десятилетия», — говорится в резолюции.

Винница отказалась от автобусов из Кельце

Глава города Кельце Агата Войда сообщила, что Винница не получит польские автобусы. Мэр украинского города Сергей Моргунов отозвал запрос на передачу областному центру 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Ведь на фоне скандала с УПА появилось множество дискуссий вокруг обращения Винницы.

Заметим, что против передачи автобусов выступили депутаты горсовета Кельце Мачей Якубчик и представитель партии «Право и Справедливость» Марчин Стемпневский.

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«Он (мэр Винницы Моргунов — Ред.) сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи живущему в условиях войны городу стал инструментом политического конфликта и причиной новых разделений. Это жест, который заслуживает уважения», — говорится в сообщении главы польского города.

Напомним, в конце мая Владимир Зеленский присвоил бригаде собственных войск название «Героев УПА». Это вызвало волну негодования в Польше. Президент Кароль Навроцкий даже заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла, полученного Зеленским в апреле 2023-го. Уже состоялось заседание Капитулы этого ордена по поводу государственной награды для президента Украины. Решение пока не принято.

Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 18 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

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