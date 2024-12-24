Новый скандал в ВСУ: военных отправили на "ноль" без должного снаряжения — журналист

Одна из бригад Сил обороны была выведена на линию боевого столкновения без БпЛА и системы РЭБ.

Об этом сообщила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова в Facebook.

"Пока на одном участке фронта бригада заштурмовывает позиции одними только дронами, на другом — заводят бригаду, у которой нет ни одного беспилотника, даже для наблюдения. И заводят их туда, где надо огромная поддержка подразделениям, в которых почти не осталось пехоты", — говорится в сообщении.

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По словам журналистки, теперь соседнему подразделению нужно растягивать свои расчеты БпЛА так, чтобы покрыть не только наблюдение за своей ЛБС, но и за "голыми-босыми соседями". Также — учить пилотов-соседей и просить своих знакомых волонтеров хоть чем-нибудь их обеспечить.

Она добавила, что нет не только дронов, но и антенн, ноутбуков, усилителей или кабелей, или систем РЭБ.

"Долго ли эта техника проживет без рэбов? На участке, где противник плотненько летает и знает каждый куст? Думаю, ответ вы знаете", – отметила журналистка.

Кириенко отметила, что такие действия являются прямым риском для людей в окопах. Которые, к слову, не имеют никакого боевого опыта. Также сильнее рискуют и соседние подразделения, которые "сами посыпятся, если посыпятся их фланги".

Напомним, в ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об окружении подразделений Сил обороны Украины в Макаровке на Времевском направлении.

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