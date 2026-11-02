Новый скандал вокруг фигуранта "Карфагена": служебный автомобиль, "Буковель" и расследование ГБР

Против Сергея Крапивы открыли новое уголовное производство

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В Украине открыли еще одно уголовное дело против работника Офиса генпрокурора Сергея Кропивы, который уже проходит как ключевой фигурант в резонансном деле НАБУ и САП «Карфаген». Об этом стало известно 2 ноября 2026 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Относительно Сергея Кропивы открыли еще одно уголовное производство

На этот раз заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропиву подозревают в злоупотреблении служебным транспортом для частных поездок.

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Новое уголовное производство зарегистрировал исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский. Дело было передано в Государственное бюро расследований.

По словам главы ведомства, во время внутренней проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения в деятельности должностного лица. Служебная инспекция зафиксировала систематическое отсутствие Кропивы на рабочем месте и регулярное использование служебного автомобиля для собственных нужд, в частности для поездок на горнолыжный курорт «Буковель».

«Отдельно по результатам служебного расследования я зарегистрировал и поручил ГБР расследование в отношении Кропивы», — рассказал Ковальский.

В этой ситуации речь идет о нарушении трудовой дисциплины и о действиях с признаками уголовного правонарушения.

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Кроме этого, Антон Ковальский обратил внимание на обстоятельства назначения должностного лица, назвав Сергея Кропиву показательным примером того, как кадр попадает в органы прокуратуры не из внутренней системы и вне предусмотренных конкурсных процедур.

На днях фигурантам дела «Карфаген» уменьшили залог: почему

Высший антикоррупционный суд на прошлой неделе продлил еще на два месяца содержание под стражей трех участников преступной организации, разоблаченной во время операции «Карфаген» в Офисе генерального прокурора.

При этом суд уменьшил размеры залога: для руководителя группировки, заместителя руководителя подразделения ОГП Сергея Кропивы — со 120 млн грн до 93 млн грн; для его сообщницы и сожительницы Елизаветы Ивахненко («Музы») — с 20 млн грн до 15 млн грн; для доверенного лица (адвоката) — с 15 млн грн до 11,6 млн грн.

В случае внесения денег подозреваемые обязаны выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Что известно о деле НАБУ «Карфаген»

Напомним, правоохранители из НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию «Карфаген», разоблачив преступную группировку на базе Офиса генерального прокурора. По данным следствия, чиновники с середины 2025 года систематически «крышевали» сеть мошеннических колл-центров и отмывали миллионные доходы.

Организатором схемы называют заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву — он фигурирует в деле под псевдонимом «Канцлер». Кропиву задержали 4 сентября.

Для легализации денег группировка направила более 20 млн грн на покупку недвижимости, драгоценностей и авто, еще 12 млн грн переписали на подставных лиц, а 10 млн грн распределили по счетам родственников.

Обогащение «Канцлера» началось еще во время работы в киберполиции и Одесской ОГА. Заняв должность в ОГП из-за пробелов в законодательстве без конкурса, он пытался подчинить себе все дела в отношении колл-центров, обеспечивая лишь видимость борьбы с ними ради процентов от доходов. Чиновник активно расставлял доверенных лиц на руководящие должности в областных прокуратурах и выходил далеко за пределы официальных полномочий.

На опубликованных НАБУ записях задержанный вспоминает своего руководителя — «шефа» с отчеством «Андреевич», что вызвало предположение о причастности генерального прокурора Руслана Андреевича Кравченко. В связи с этим детективы НАБУ провели ночные обыски в служебных помещениях Кравченко, его первой заместительницы Марии Вдовиченко и других подразделений ОГП.

После возбуждения уголовного производства против своих подчиненных генеральный прокурор сбежал из страны.

Чем мог заниматься Сергей Кропива

Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которого следствие подозревает в причастности к крышеванию деятельности мошеннических колл-центров, мог контролировать ремонт дома генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

Об этом на заседании ВАКС заявил прокурор САП со ссылкой на материалы ОРД и разговор фигурантов от 4 марта 2026 года. По данным обвинения, Кропива также помогал с оформлением визы в США для супруги генпрокурора и организовывал день рождения Кравченко в Мадриде, что свидетельствует об их близких и неформальных отношениях.

Правоохранители разоблачили преступную организацию в рамках операции «Карфаген» 4 сентября. По версии САП и НАБУ, группировка была создана в середине 2025 года и систематически получала неправомерную выгоду с мошеннических колл-центров с последующим отмыванием средств.

В ответ на расследование Офис генпрокурора поставил вопрос о правомерности обысков НАБУ в своих помещениях. Сам Руслан Кравченко заявил о непричастности к схеме, отстранил Кропиву и инициировал процесс его увольнения.

После этого Кравченко сбежал из страны.

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