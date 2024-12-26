Новый скандал: задержали чиновников, которые выманивали деньги у бизнесмена – доллары нашли в унитазе

Задержали депутата и помощника мэра, которые выманивали деньги у бизнесмена. Злоумышленники пытались незаконно обогатиться на тендерных закупках и потребовали взятку.

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Задержали депутата и помощника мэра

Во Львовской области работники Государственного бюро расследований задержали 24 декабря депутата облсовета и его сообщника, которые пытались выманить деньги у предпринимателя.

В СМИ пишут, что речь идет о представителе фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском областном совете Владимире Доманском и первом заместителе мэра Яворова Виталие Денеге. После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли, и в навязчивой форме потребовали у коммерсанта часть прибыли: 25 тыс. дол. США, а также 190 тысяч. гривен. На добавленных стражами порядка фото видно, как доллары пытались смыть в унитаз. Как отмечает прокуратура, депутат облсовета и заместитель мэра задержан после передачи второй части денег. Им доложено о подозрении в мошенничестве по предварительной группе лиц в особо крупных размерах.

Не бедные госслужащие

Примечательно, что за прошлый год Владимир Доманский задекларировал более 3 млн. грн. зарплаты от занятий предпринимательской деятельностью, 4400 грн. зарплаты, полученной с работы по совместительству, и 2-я млн. грн. — доход от продажи недвижимого имущества. Он хранит наличными 740 000 грн, а в банке – 10 424 грн. Жена Екатерина Доманская наличными имеет 170 000 грн, в банке — 14 942 грн. В собственности Владимира Доманского совместно со Стеллой Доманской и Валерием Доманским находится жилой дом площадью 58,6 м2. Еще один дом площадью 2010 м2, земельный участок площадью 544 м2 и авто Volkswagen Passat записаны на жену Екатерину Доманскую. Также Владимир Доманский задекларировал ювелирные изделия стоимостью 900 000 грн.

Виталий Денега за 2023 год задекларировал более 922 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в Яворовском городском совете. Еще 320 000 грн — это доход от отчуждения движимого имущества, 223 000 — доход жены Стефании Денеги от отчуждения движимого имущества. Виталий хранит наличными 12 000 долларов, а жена — 223 000 гривен. В его собственности есть земельный участок площадью 110 м2 и квартира площадью 24 м2. В собственности жены Стефании Денеги есть здание площадью 157 м2, многочисленные земельные участки и нежилое помещение площадью 287 м2. На Виталия Денегу записан автомобиль "Mitsubishi Outlander", а на жену — "Toyota Yaris".

"Королева, которой можно все"

С таким количеством наличных денег и эффектными фотографиями может посоревноваться разве что "Королева, которой можно все" – Татьяна Крупа. Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына. У семьи нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Также у должностной лица в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а еще ряд поддельных медицинских документов, списки "уклончан" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины нашли более 5 млн. долларов, 300 000 евро, более 5 млн. долларов, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топчиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

Высший антикоррупционный суд продлил арест Татьяны Крупы до 26 января 2025 года. Предназначенный ранее размер залога уменьшили с 300 до 280 миллионов гривен. Досудебное расследование, по решению суда, продлится до 5 апреля 2025 года. Татьяне Крупе грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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