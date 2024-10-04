Новый смертельный флешмоб среди детей в соцсетях: омбудсман предупредил об угрозе

Дети записывают на видео, как они вдыхают пары бытовых токсичных веществ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Национальную полицию с просьбой отреагировать на распространение в соцсетях нового смертельного флешмоба среди детей.

Об этом говорится в Telegram-канале омбудсмана.

По его словам, суть этого флешмоба состоит в том, что дети записывают на видео, как они вдыхают пары бытовых токсичных веществ. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что это может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

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При этом он обратился к родителям с призывом быть внимательными к опасностям, которые подстерегают детей в Интернете, и сознательно относиться к киберугрозам.

"Чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности, от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", — отметил Лубинец.

Напомним, "хромирование" — новый опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. Он предполагает вдыхание паров бытовых веществ, таких как лак для ногтей, маркеры или аэрозоли. Тренд распространяется среди молодых людей, которые ищут доступные альтернативы запрещенным наркотикам.

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