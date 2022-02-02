Новый состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" определил приоритеты развития компании – МИУ

В часности, ближайшими приоритетами УЗ должны стать трансформация пассажирских перевозок.

После длительного перерыва, связанного с изменением состава членов, Наблюдательный совет АК "Укразализныця" провел свое первое учредительное заседание в новом составе, на котором были определены приоритеты дальнейшего развития компании-перевозчика.

Подробности сообщило Министерство инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, прошедшее заседание Набсовета является важным этапом реформы корпоративного управления перевозчика. Эффективная работа Правления и Наблюдательного совета полностью соответствует принципам OECD (Организации экономического сотрудничества и развития).

"За последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ – были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", - отметил Кубраков.

Ближайшими приоритетами УЗ должны стать трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и эффективные грузовые перевозки. Эти цели, по словам министра, полностью совпадают с приоритетами Президента и правительства.

Независимыми членами Наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Со стороны государства в Набсовет вошли: Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко.

Председателем Наблюдательного совета "Укрзализныци" был избран Гепард Хафер, его заместителем - Сергей Лещенко. Следующее заседание Наблюдательного совета ожидается уже в конце февраля.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что масштабная программы модернизации украинской железной дороги в рамках президентской программы "Большая стройка" предусматривает обновление парка грузовых и пассажирских вагонов, электрификацию около 500 км путей и открытие новых скоростных маршрутов, приобретение 130 электрических локомотивов, реализацию программы пригородного сообщения City Express и многое другое.

