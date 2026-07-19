Новый советник Зеленского пытался проехать на Банковую с «Шахедом» в багажнике: реакция охраны

Новый советник Зеленского испугал охрану «Шахедом»: воз в багажнике на Банковую

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Известный военный специалист по радиотехнологиям и новый советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов попал в курьезную ситуацию на въезде в правительственный квартал столицы. На блокпосту во время стандартной проверки автомобиля охрана обнаружила в его багажнике обломки и электронику российского «Шахеда».

Об этом инциденте эксперт рассказал в соцсетях.

«Уехал я на Банковую позавчера. Подъехал к блокпостам в правительственный квартал. Номер моей машины в списке есть, и фамилия тоже. Всё нормально. Спрашивают: „Можно открыть багажник?“ Говорю: „Конечно“. И тут сзади начинается шум и суета. Думаю, что такое происходит. Подходит охрана ко мне и с широко раскрытыми глазами говорит: „У вас там… „Шахед“, — рассказывает Флеш.

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Бескрестнов напомнил, что неделю назад ему передали на исследование всю внутреннюю электронику, хвостовую часть и кусок корпуса новой модификации враждебного «Шахеда». Всё это время детали просто катались в его машине.

Попытка разрядить обстановку ироническим вопросом: «А можно я „Шахед“ у вас здесь на время оставлю, а потом заберу?» — окончательно шокировала охрану.

«От этого замечательного предложения они еще больше ужаснулись. Пришлось ехать в „Виктори Дрон“ и пристроить там „Шахед“ на время. Короче говоря, с Шахедом в правительственный квартал не пускают, если что», — подытожил Сергей Флеш.

Напомним, после того, как Михаил Федоров покинул пост министра обороны, Сергей Флеш также публично объявил о прекращении своей работы в ведомстве в должности его советника.

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Однако президент Зеленский назначил Флеша своим советником по развитию технологических направлений обороны.

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