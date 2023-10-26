Новый спикер Палаты представителей назвал условия согласования помощи Украине

Джонсон заявил, что работа по этому направлению уже ведется.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он согласится вынести на голосование предложение об увеличении помощи Украине, но "при определенных условиях".

Об этом информирует NBC News.

Он отметил, что работа по вопросу увеличения помощи уже ведется и вопрос будет решен, если будут выполнены определенные условия.

"У нас будут условия по этому поводу, поэтому мы работаем над этим. Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона как можно быстрее рассмотреть предложение об увеличении помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине. В пакет стоимостью до 150 миллионов долларов войдут ракеты для HIMARS и другие боеприпасы.

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