Новый способ мошенничества: в Нацполиции рассказали, как преступники "переквалифицировались"

В Украине во время войны преступники начали заниматься псевдоволонтерской деятельностью. Среди способов мошенничества — завоз из-за границы авто, дронов и одежды якобы для ВСУ.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

По его словам, львиная доля преступников – это арестанты СИЗО и заключенные.

"Некоторые под предлогом войны начал заниматься псевдоволонтерской деятельностью, а по факту – банальным мошенничеством. Криминал – не исключение. Начали массово пригонять автомобили из-за границы, будто это для ВСУ. Потом это все на авторынке выставляется и продается ", — рассказал Рубель.

Также он отметил, что мошенники также завозят дроны Mavic, одежду и тому подобное, словно на военные нужды. Затем это продается на разных Интернет-площадках.

Просто занимаются мошенничеством. Мы документируем как отдельных дельцов, так и группы совместно с Департаментом уголовного розыска, следствием. Львиная доля мошенников – это арестанты СИЗО, заключенные. Они размещают объявления о продаже товаров которых не имеют в реальной жизни. Деньги получают их пособия на свободе и сразу исчезают", — добавил Рубель.

Ранее мы писали, что житель Ивано-Франковской области хотел купить солнечные батареи, но стал жертвой мошенников и потерял почти 35 тысяч гривен.

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