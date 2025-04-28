Новый стандарт напряжения 230 вольт: повлияет ли это на тариф для украинцев

Повлияет ли новый стандарт напряжения на тарифы / © ТСН

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С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения до 230 вольт. Однако на тарифы это никак не отразится.

Об этом рассказал Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа".

"Наши энергосети достаточно устаревшие, и чтобы предоставить качественное напряжение для потребителей, нужно проводить огромное количество работ, чтобы нагрузка была равномерной по каждой линии", - отметил он.

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Также нардеп уверяет: платить украинцам больше не нужно.

“Несмотря на то, что переход будет сложным, на тариф это никак не повлияет абсолютно, — отмечает Нагорняк.

Ранее НБУ спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку.