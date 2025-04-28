ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Новый стандарт напряжения 230 вольт: повлияет ли это на тариф для украинцев

Однако новое постановление пока на бумаге, в Укрэнерго не давали разъяснения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повлияет ли новый стандарт напряжения на тарифы

Повлияет ли новый стандарт напряжения на тарифы / © ТСН

С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения до 230 вольт. Однако на тарифы это никак не отразится.

Об этом рассказал Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа".

"Наши энергосети достаточно устаревшие, и чтобы предоставить качественное напряжение для потребителей, нужно проводить огромное количество работ, чтобы нагрузка была равномерной по каждой линии", - отметил он.

Также нардеп уверяет: платить украинцам больше не нужно.

“Несмотря на то, что переход будет сложным, на тариф это никак не повлияет абсолютно, — отмечает Нагорняк.

Ранее НБУ спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie