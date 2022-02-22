Новый стандарт зрения после операции по поводу катаракты

Полезные тренди меняют привычки людей,оптимизируя время, рационализируя подходы,привнося комфорт в нашу повседневную жизь, делая ее еще более активной, где на большой скорости несутся, обганяя друг друга идеи и инновации.

Именно такой продукт мы предлагаем по программе Живое зрение - рассказывает главный врач Британского офтальмологического центра Жук Андрей.Это стало возможно с появлением совершенно нового английского хрусталика RAYNER 2022 года

Живое зрение – вторая молодость наших глаз!

Наше зрение – это исключительный дар, который обеспечивается сложным строением зрительного анализатора. Изображение, попадая в глаз должно сначала сфокусироваться роговицей и хрусталиком на сетчатку, потом передаться по зрительному нерву в мозг. Иногда на пути прохождения света и изображения может стать мутный хрусталик – катаракта. В этом случае, для восстановления зрения необходимо заменить мутный хрусталик на прозрачный. И тогда пациент сталкивается с главной проблемой – какой выбрать хрусталик? Моя рекомендация и мое мнение подкреплено тем ,что свою маму я прооперировал с отличным результатом с хрусталиком RAYNER трифокал-совершенно новой линзой с выдающимися качествами реального «живого» зрения

Мультифокальная интраокулярная линза Rayner - Интеллектуальный имплант с безупречной оптикой

Среди множества вариантов выделяется британский мультифокальный (трифокальный) хрусталик фирмы Rayner. Прежде всего, все британские линзы отличаются исключительным качеством, и имеют заслуженную репутацию лучших в Европе и Великобритании. Фирма Rayner – это старейшая фирма-производитель искусственных хрусталиков в мире, именно их хрусталик был впервые успешно имплантирован в человеческий глаз. Кроме того, британские ученые-офтальмологи совместно с фирмой Rayner одними из первых разработали, запатентовали и внедрили трифокальные технологии в производимые хрусталики.

Биодоступность /Биосовместимость

В лаборатории по изучению материалов искусственного хрусталика - Rayner занял лидирующее место по биосовместимости к тканям глаза

Особого внимания заслуживает материал, из которого производятся мультифокальные хрусталики Rayner – его исключительно биосовместимый состав был исследован в предельно экстремальных условиях в ведущих лабораториях мира. По результатам этих исследований, трифокальные хрусталики Rayner признаны лучшими в своей категории!

Абсолютная стерильность .

Очень важно,что хрусталик находиться в специальном устройстве -предзагруженном контейнере. С помощью одного нажатия сразу попадает в глаз без дополнительных рисков контакта с внешней средой!

Система имплантации хрусталиков Rayner содержит особую стерильную среду, в которой находится хрусталик. Эта среда не соприкасается с окружающей средой и другими растворами, что обеспечивает абсолютную стерильность линзы при имплантации.

Линза с безупречной репутацией.

Запатентованная дифракционно-ступенчатая технология уменьшает потерю освещенности и обеспечивает реалистичность изображения

Именно поэтому я выбрал мультифокальную интраокулярную линзу Rayner при операции для своей мамы: говорит Андрей Жук, главный врач Британского офтальмологического центра.

Имплантация трифокальных хрусталиков Rayner возвращает молодость и все краски жизни нашим глазам. Мутнеющий с возрастом хрусталик желтеет и крадет многие оттенки цветного спектра, тогда как хрусталики Rayner отличаются идеальной прозрачностью и исключительной цветопередачей. Такими наши хрусталики бывают только при рождении и в детском возрасте.

Абсолютная идентичность с родным/природным хрусталиком человека обеспечивает естественность изображения,натуральность цветопередачи

По сравнению с аналогами Rayner занимет лидирующую позицию в рейтинге независимости от очков.

Более того, трифокальность хрусталиков дает возможность избавиться от очков для близи и исключить этот возрастной атрибут из своей жизни навсегда. Трифокальные хрусталики Rayner дарят вторую молодость Вашим глазам!

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