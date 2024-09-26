Новый сюрприз: в Украине ограничат переводы с "карты на карту" – что и когда изменится

Национальный банк Украины от 1 октября ограничит переводы с карты на карту. Однако лимит установят временно и только для исходных переводов.

Сколько денег можно будет перечислять, чем объясняют введение такого лимита в НБУ и как он окажет влияние на жизнь украинцев – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Ограничение переводов

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает временный – на полгода – лимит для переводов физических лиц "с карты на карту". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц. Такой временный лимит будет предотвращать использование платежной инфраструктуры в противоправных целях. Он будет действовать только на исходные переводы – по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

"В то же время лимит не будет применяться:

к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным соответствующим постановлением ;

к лицам, ежемесячные доходы из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения;

при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;

к переводам юридических лиц.

Не будут ограничиваться также операции по реквизитам IBAN.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность"

Будет ли лимит влиять на сборы волонтеров

В Нацбанке уверены, что установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы убедиться в этом НБУ даже провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров. Уточняется, что по их результатам решение "было откалибровано" и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать в таких случаях.

"Во время пополнения счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/представителями платежных услуг как волонтеры;

Когда были первые колокольчики

Напомним, что в мае появилась информация о том, что Национальный банк готовит решение, которое ограничит использование переводов с карты на карту. Тогда глава НБУ Андрей Пышный в эфире "Мы — Украина" в рамках телемарафона "Единые новости" также заверил, что нововведение никак не помешает работе волонтеров.

Как это повлияет на украинцев

В то же время Андрей Пышный также ответил на вопрос, повлияют ли ограничения на обычных граждан. По его словам, НБУ проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт. По результатам анализа те ограничения, которые Национальный банк планирует внедрить, предусматривают ограничения ежемесячные до 30 переводов. И это не коснется большинства украинцев.

Что делать, когда есть необходимость в большом пересказе

Андрей Пышный отметил, что в случае необходимости этот лимит можно увеличить. Кроме того, он отметил, что будут ограничиваться исключительно исходные операции, а все, что будет работать на зачисление на карточки, не подлежит ограничению. Кроме того, никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.

Причины введения ограничений

Эксперт пояснил, что эти лимиты ввели из-за роста случаев использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем. Эти ограничения имеют целью усилить контроль за финансовыми операциями и предотвратить использование банковской системы для отмывания средств.

Глава Нацбанка также рассказал об определенных категориях населения, которые чаще всего предоставляют свои персональные данные для обслуживания незаконных транзакций.

Ранее речь шла о том, что Национальный банк Украины планирует ограничить переводы денег с карты на карту. Такое решение вызвало шквал критики.

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