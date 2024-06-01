Новый тариф на свет: какие нюансы следует знать и как сэкономить

Удары ВС РФ привели к тому, что ситуация в энергосистеме оказалась очень сложной.

Тарифы таки повысили, но совсем не так, как обещали. 31 мая Правительство изменило тариф на электроэнергию для населения. Уже с 1 июня 2024 года украинцы будут платить за свет по-новому, но есть один нюанс.

Сколько теперь придется выложить за свет, сколько будет действовать новый тариф, какие нюансы стоит учитывать и как можно сэкономить деньги – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Украинцам повысили тарифы

О повышении цен на электроэнергию для населения в Украине уже говорили давно. Буквально 29 мая в Минэнергетике анонсировали рост цен на электроэнергию. В частности, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявляла заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, украинская энергетическая система получила существенные повреждения в течение последних двух месяцев. Удары ВС РФ привели к тому, что ситуация в энергосистеме оказалась очень сложной. Гринчук говорила, что в правительстве ищут все возможные ресурсы для того, чтобы облегчить ситуацию в энергосистеме и подготовиться к пиковым периодам потребления — летом, осенью и зимой.

Что обещали?

Но это не главное. Гринчук убеждала, что правительство предложит дифференцированную систему тарифов. Источники РБК-Украины в правительстве говорили, что это будет работать вот так: за первые 100 клвт/час потребитель платит по старому тарифу – по 2.64 гривен за клвт. А за все последующие – уже по 4.8 гривны. Но, похоже, что-то пошло не так.

Кабинет министров Украины на заседании 31 мая принял решение о новой фиксированной цене на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025, сообщил министр энергетики Герман Глущенко по итогам заседания.

"Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — сказал Галущенко.

Почему такая цена?

Галущенко также отметил, что рыночная цена на электроэнергию составляет почти 7,5 грн/кВт*ч, однако в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение настолько. Но в то же время у государства нет возможности удерживать предыдущую цену, поскольку, по словам министра, тариф в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

В Минэнерго уточнили, что в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт /ч электроэнергии в месяц).

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При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) составит 2,16 грн за кВт*ч. Чем не способ сэкономить деньги?

Следует упомянуть, что в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, затем речь шла о 4 грн/кВт-ч. Об этом сообщало издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке.

Народный депутат Алексей Кучеренко также отмечал, что новый тариф может быть в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Отметим, Правительство Украины установило новые "посильные" тарифы на электроэнергию для населения, являющиеся политическим компромиссом между социальной защитой населения и реальными потребностями энергетической отрасли.

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