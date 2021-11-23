Новый транш от МВФ и масштабное ДТП в Болгарии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере 699 миллионов долларов. Читать дальше –>
- Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, в том числе оружия, сообщили в CNN. Читать дальше –>
- В Болгарии в ночь на вторник пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся. 46 человек погибли на месте. Читать дальше –>
- Пятеро погибших и 48 пострадавших: в США 39-летнему Дарреллу Бруксу, подозреваемому в наезде на участников рождественского парада в Уокешо (штат Висконсин), готовятся предъявить ряд обвинений, в том числе в пяти умышленных убийствах первой степени. Читать дальше –>
- США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Читать дальше –>