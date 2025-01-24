На Прикарпатье полиция расследует жестокое избиение двух девочек: подробности

В селе Микуличин Ивано-Франковской области полицейские выясняют обстоятельства произошедшего 19 января конфликта между двумя несовершеннолетними девушками. Об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей, где было опубликовано видео с дракой.

Об этом сообщила полиция региона.

На записи видно, как две школьницы свалили друг друга на землю и подрались, однако никаких обращений в полицию по факту происшествия не поступало. Как выяснилось, конфликт произошел недалеко от усадьбы в деревне, и ни один из участников не обращался за медицинской помощью.

Полиция установила, что участниками инцидента являются ученицы 7 и 8 классов местного лицея. В настоящее время идет расследование, в ходе которого правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта и предоставляют правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Винницкой области правоохранители расследуют обстоятельства избиения 12-летнего ребенка, который был снят на видео и распространён в соцсетях.

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