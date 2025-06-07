Новый удар КАБами по Харькову: фото и видео с места прилета (18+)

Удар по Харькову 7 июня

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Сегодня вечером, 7 июня, российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погибла 30-летняя женщина. Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский уточнил, что погибшая — начальница детской железной дороги. Ее назначили на должность всего две недели назад.

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По словам Синегубова, одно из попаданий — по Детской железной дороге. Это место, где обычно отдыхают многие семьи с детьми. Россияне били именно туда в субботу днем.

Президент Зеленский сообщил, что количество раненых выросло до 40 человек.

Тем временем в Сети публикуют жуткие фото и видео последствий преступного российского удара по Харькову.

Дата публикации 19:51, 07.06.25 Количество просмотров 3 Удар КАБами по Харькову: погибла женщина, есть раненые

Напомним, что минувшей ночью Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.

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