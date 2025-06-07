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Новый удар КАБами по Харькову: фото и видео с места прилета (18+)
В Харькове россияне «приготовили» в частности по Детской железной дороге. Погибла женщина, - глава детской железной дороги.
Сегодня вечером, 7 июня, российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Погибла 30-летняя женщина. Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский уточнил, что погибшая — начальница детской железной дороги. Ее назначили на должность всего две недели назад.
По словам Синегубова, одно из попаданий — по Детской железной дороге. Это место, где обычно отдыхают многие семьи с детьми. Россияне били именно туда в субботу днем.
Президент Зеленский сообщил, что количество раненых выросло до 40 человек.
Тем временем в Сети публикуют жуткие фото и видео последствий преступного российского удара по Харькову.
Напомним, что минувшей ночью Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.