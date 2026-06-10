Чонгарский мост

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Чонгарский мост в оккупированном Крыму мог быть атакован беспилотником типа Middle strike, в частности FP-2.

Такое мнение высказал авиационный аналитик и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии для «Фабрики новостей».

По словам эксперта, после второго удара по мосту наблюдается «внушительная дыра», что позволяет сделать вывод о применении дрона с мощной боевой частью.

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«Там по меньшей мере сотка упала. Дыра не то что огромная — она такая большая, где-то более метра в диаметре, где-то полтора метра», — отметил Романенко.

Он добавил, что FP-2 имеет боевую часть весом более 100 кг, что соответствует характеру повреждений. В то же время отсутствие упоминаний об обломках ракеты, по мнению эксперта, дополнительно указывает на использование именно беспилотника среднего радиуса поражения.

Романенко также отметил, что удар по Чонгарскому мосту имеет стратегическое значение для нарушения российской логистики на юге.

«Мы должны отрезать Крым. Он должен стать островом… Российские войска на линии боевого соприкосновения должны быть голодными, серыми, нищими и не получать ни топлива для техники, ни боеприпасов для артиллерии, ни еды, ни воды… Если нет логистики — нет ударного потенциала», — пояснил он.

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Удары по Чонгарскому мосту — что известно

Силы обороны Украины полностью вывели из строя Чонгарский мост после ряда атак по нему. Российская оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений.

В Сети опубликовали фото последствий атак на Чонгарский мост и понтонную переправу, которую построила оккупационная власть.

Чонгарский мост, который соединяет Крым с материковой частью Украины, остается одним из ключевых логистических маршрутов российской армии. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что систематические удары по Чонгару постепенно ослабляют вражескую логистику на полуострове.

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