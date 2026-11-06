Новый удар по энергетике Украины: российские дроны поразили объект в Житомирской области

Атака российских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска нанесли очередной террористический удар по энергетической инфраструктуре Украины, атаковав объект в Житомирской общине. В настоящее время на месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштабы повреждений и определяют необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бученко.

Реклама

По его словам, специалисты осматривают повреждённое оборудование, чтобы определить объём ремонтных работ и установить, сколько времени потребуется для восстановления энергоснабжения. Точные сроки пока неизвестны — их смогут назвать после завершения экспертной оценки последствий атаки.

Реклама

«Более подробно о сроках, необходимых для проведения ремонтных работ, можно будет сказать позже, после экспертной оценки», — отметил Бученко.

Перед этим в Житомирской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских реактивных дронов. Глава ОГА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее Россия уже наносила удары по энергообъектам Житомира, после чего местные власти предупредили о возможных длительных отключениях электричества.

Новости партнеров

Новости партнеров