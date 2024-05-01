Новый удар по Одессе: известно о 13 пострадавших, на месте "прилета" – пожар (фото, видео)

Россияне снова цинично и жестоко атаковали Одессу баллистическими ракетами.
Поздним вечером 1 мая российские оккупанты снова атаковали Одессу.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул мощный пожар. Дополнительную информацию он пообещал сообщить позже.
В Сети пишут, что россияне попали в помещение "Новой почты".
Впоследствии в "Новой почте" подтвердили, что удар был нанесен по ее сортировочному депо и отделению.
Отмечается, что среди сотрудников погибших нет. Компания обещает компенсировать в полном объеме оценочную стоимость всех посылок, уничтоженных вследствие удара.
По состоянию на 23:20 в Воздушных силах сообщили о новой угрозе для Одесщины – применении вражеских ударных БПЛА.
Напомним, что в Одессе до шести выросло количество погибших в результате ракетного удара, который РФ устроила 29 апреля.
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