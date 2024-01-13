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Новый удар США по Йемену, взрывы в Днепре и запуск вражеских ракет: главные новости ночи 13 января 2024 года

Новый удар США по Йемену, взрывы в Днепре и запуск вражеских ракет: главные новости ночи 13 января 2024 года

враг снова атакует Украину

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • США нанесли новые удары по хуситам в Йемене — CNN Читать далее –>
  • Новый удар США по Йемену был нацелен на вражеский радар — Reuters Читать далее –>
  • Украиной распространилась воздушная тревога: в Днепре прогремел ряд взрывов Читать далее –>
  • Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС — Воздушные Силы ВСУ Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>

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