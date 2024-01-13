Новый удар США по Йемену, взрывы в Днепре и запуск вражеских ракет: главные новости ночи 13 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- США нанесли новые удары по хуситам в Йемене — CNN Читать далее –>
- Новый удар США по Йемену был нацелен на вражеский радар — Reuters Читать далее –>
- Украиной распространилась воздушная тревога: в Днепре прогремел ряд взрывов Читать далее –>
- Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС — Воздушные Силы ВСУ Читать далее –>
- Мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
Читайте также: