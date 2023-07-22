Новый украинский дрон-разведчик покажут в Турции: технические характеристики

Одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка.

На Международной ярмарке оборонной промышленности (IDEF), которая состоится с 25 по 28 июля в Стамбуле, украинская аэрокосмическая компания Ukrspecsystems представит новую модель разведывательного беспилотника — Mini Shark.

Об этом сообщили на Facebook-странице компании.

Беспилотник создавали с учетом пожеланий аэроразведчиков из подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Он может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

Разработчики отмечают, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Вся система легко умещается в двух рюкзаках.

Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета – 2 часа.

Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 30 км. Он оснащен Full HD камерой, имеющей 10-кратное оптическое увеличение и возможность отслеживания целей.

В компании заявляют, что максимальная скорость полета составляет 120 км/ч, рабочая высота – 1000 метров. При эксплуатации дрон выдерживает температуру от -15 °C до +45 °C.

Напомним, украинские специалисты работают над тем, чтобы производить беспилотники, которые будут перехватывать иранские дроны-камикадзе.

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