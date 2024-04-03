Новый уровень цинизма: оккупанты показали "освобожденную" Авдеевку (видео)

Россияне показали "освобожденную" Авдеевку в Донецкой области, а точнее, то, что от нее осталось. Оккупанты прогулялись по населенному пункту, в котором вокруг одни руины.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Освободители...", – лаконично добавил он.

Оккупанты показали "освобожденную" Авдеевку

Ранее мы писали о городе-призраке в Донецкой области, в котором проживает 50 жителей. Нацполиция показала, как живет Максимильяновка, расположенная на линии фронта.

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