"Новый уровень дна": в Украине продают детскую военную форму времен СССР

На украинском маркетплейсе до сих пор продается детская форма в стиле СССР. Так, одна из пользователей нашла объявление о продаже формы советского пилота и военной медсестры.

Об этом написала волонтер Леся Литвинова.

"Ищу для Варюшки (дочери – ред.) идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... Летчик Пилот Люкс. Военная медсестра", — грустно констатировала она.

Форма образца СССР на Prom

Форма образца СССР на Prom

Реакция Сети

И звезы

Азац

Ужас, мы ведь не они

Я все правильно поняла? В этой стране?

Боже, какая кринжатина. Кто действительно одевает своих детей в такое?

Это дно. Какой-то новый уровень дна

А могли бы и костюм нквдвшника...

Пошла посмотрела. Магазин в Харькове. У меня нет слов.

Звездицизм испанского стыда

Впоследствии из-за многочисленных жалоб товар с Prom убрали. Как отметила Литвинова, коммуникационщики вышли на связь, сказали, что проверяют схожие предложения.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за фото, которое, по утверждению одной из корреспондентов, было сделано вроде бы в Черновцах. На фото изображены школьницы в одном из парков Черновцов, одетые в форму советского образца. После того, как фото было обнародовано в соцсети, началась оживленная дискуссия.

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