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"Новый уровень дна": в Украине продают детскую военную форму времен СССР

"Новый уровень дна": в Украине продают детскую военную форму времен СССР

Объявление на Prom

В Сети такое объявление вызвало большое возмущение.

На украинском маркетплейсе до сих пор продается детская форма в стиле СССР. Так, одна из пользователей нашла объявление о продаже формы советского пилота и военной медсестры.

Об этом написала волонтер Леся Литвинова.

"Ищу для Варюшки (дочери – ред.) идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... Летчик Пилот Люкс. Военная медсестра", — грустно констатировала она.

Форма образца СССР на Prom / ©
Форма образца СССР на Prom
Форма образца СССР на Prom / ©
Форма образца СССР на Prom

Реакция Сети

  • И звезы
  • Азац
  • Ужас, мы ведь не они
  • Я все правильно поняла? В этой стране?
  • Боже, какая кринжатина. Кто действительно одевает своих детей в такое?
  • Это дно. Какой-то новый уровень дна
  • А могли бы и костюм нквдвшника...
  • Пошла посмотрела. Магазин в Харькове. У меня нет слов.
  • Звездицизм испанского стыда

Впоследствии из-за многочисленных жалоб товар с Prom убрали. Как отметила Литвинова, коммуникационщики вышли на связь, сказали, что проверяют схожие предложения.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за фото, которое, по утверждению одной из корреспондентов, было сделано вроде бы в Черновцах. На фото изображены школьницы в одном из парков Черновцов, одетые в форму советского образца. После того, как фото было обнародовано в соцсети, началась оживленная дискуссия.

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