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Новый вид наказания появился в Украине: что такое пробационный надзор

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Новый вид наказания появился в Украине: что такое пробационный надзор

Электронный браслет / Фото: Getty Images

Речь идет об ограничении прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

В Украине вводится новый вид уголовных наказаний – пробационный надзор. Соответствующий закон №9185 подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на странице закона №9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения.

Верховная Рада приняла закон №9185 23 августа, а президент вернул его со своей подписью 26 сентября.

Пробоционный надзор – что это

Согласно новому закону, в Уголовном кодексе появляется статья 59 "Пробационный надзор". Наказание в виде пробационного надзора – это ограничение прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

Пробоционный надзор может назначаться на срок от одного до пяти лет для взрослых и на срок от одного до двух лет для несовершеннолетних.

Осужденный к пробационному надзору должен:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать в уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или обучения;
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Осужденного к пробационному надзору суд может обязать:

  • использовать электронный браслет и проживать по указанному в решении суда адресу (обязанность использовать браслет устанавливает суд на срок от месяца до года);
  • соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничение общения, передвижения и проведения досуга;
  • устроиться на работу или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы госслужбы занятости для регистрации как безработного и устроиться на работу, если будет предложена должность;
  • выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
  • пройти курс лечения от нарко-, алкозависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, угрожающего здоровью других;
  • принимать участие в мероприятиях по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

Что грозит за уклонение от пробационного надзора

За уклонение от отбывания наказания в виде пробационного надзора грозит до трех лет заключения.

За какие преступления могут применить пробационный надзор

По информации "Юридического вестника Украины", пробационный надзор может быть применен к осужденному за следующие преступления:

  • преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении границ необходимой обороны;
  • превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;
  • преднамеренное легкое телесное повреждение;
  • побои и пытки;
  • домашнее насилие;
  • угрозы убийством;
  • заражение человека ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью;
  • заражение венерической болезнью;
  • неоказание помощи больному медработником;
  • насильственное донорство;
  • эксплуатация детей;
  • принуждение к вступлению в половую связь;
  • нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
  • уклонение от уплаты алиментов;
  • разглашение тайны усыновления;
  • препятствование профессиональной деятельности журналистов;
  • грубое нарушение законодательства о труде;
  • невыплата зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
  • нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
  • воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;
  • незаконное использование для получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
  • подделка документов;
  • разглашение банковской тайны;
  • незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт леса;
  • браконьерство;
  • публичные призывы к совершению теракта;
  • надругательство над могилой;
  • ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
  • создание или содержание мест разврата и сводничество;
  • посев или выращивание снотворного мака или конопли;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Кроме того, в законе была скорректирована статья 60 Уголовного кодекса об аресте военных. Так, теперь наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гаупвахте. Срок – от одного до шести месяцев. Арест не применяется к беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет.

К слову, 20 сентября Верховная Рада приняла закон о публичном открытии электронных деклараций чиновников, учитывая вето Зеленского.

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Дата публикации
Просмотры
1282
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