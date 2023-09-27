Новый вид наказания появился в Украине: что такое пробационный надзор

Речь идет об ограничении прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.
В Украине вводится новый вид уголовных наказаний – пробационный надзор. Соответствующий закон №9185 подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует информация на странице закона №9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения.
Верховная Рада приняла закон №9185 23 августа, а президент вернул его со своей подписью 26 сентября.
Пробоционный надзор – что это
Согласно новому закону, в Уголовном кодексе появляется статья 59 "Пробационный надзор". Наказание в виде пробационного надзора – это ограничение прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.
Пробоционный надзор может назначаться на срок от одного до пяти лет для взрослых и на срок от одного до двух лет для несовершеннолетних.
Осужденный к пробационному надзору должен:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать в уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или обучения;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Осужденного к пробационному надзору суд может обязать:
- использовать электронный браслет и проживать по указанному в решении суда адресу (обязанность использовать браслет устанавливает суд на срок от месяца до года);
- соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничение общения, передвижения и проведения досуга;
- устроиться на работу или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы госслужбы занятости для регистрации как безработного и устроиться на работу, если будет предложена должность;
- выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
- пройти курс лечения от нарко-, алкозависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, угрожающего здоровью других;
- принимать участие в мероприятиях по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.
Что грозит за уклонение от пробационного надзора
За уклонение от отбывания наказания в виде пробационного надзора грозит до трех лет заключения.
За какие преступления могут применить пробационный надзор
По информации "Юридического вестника Украины", пробационный надзор может быть применен к осужденному за следующие преступления:
- преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении границ необходимой обороны;
- превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;
- преднамеренное легкое телесное повреждение;
- побои и пытки;
- домашнее насилие;
- угрозы убийством;
- заражение человека ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью;
- заражение венерической болезнью;
- неоказание помощи больному медработником;
- насильственное донорство;
- эксплуатация детей;
- принуждение к вступлению в половую связь;
- нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
- уклонение от уплаты алиментов;
- разглашение тайны усыновления;
- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- грубое нарушение законодательства о труде;
- невыплата зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
- нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
- воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;
- незаконное использование для получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
- подделка документов;
- разглашение банковской тайны;
- незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт леса;
- браконьерство;
- публичные призывы к совершению теракта;
- надругательство над могилой;
- ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- создание или содержание мест разврата и сводничество;
- посев или выращивание снотворного мака или конопли;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Кроме того, в законе была скорректирована статья 60 Уголовного кодекса об аресте военных. Так, теперь наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гаупвахте. Срок – от одного до шести месяцев. Арест не применяется к беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет.
К слову, 20 сентября Верховная Рада приняла закон о публичном открытии электронных деклараций чиновников, учитывая вето Зеленского.
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